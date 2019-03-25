منتخب البرتغال في صدام مرتقب اليوم أمام صربيا..تعرف على تشكيل البرتغال المتوقع

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يستعد منتخب البرتغال لملاقاة ضيفه منتخب صربيا في مساء اليوم الإثنين الموافق 25 مارس 2019 في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

وتنطلق مباراة البرتغال وصربيا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الثلاثاء بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة البرتغال وصربيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة البرتغال وصربيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن قائمة منتخب البرتغال الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: بيتو / خوسيه / روي باتريسيو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / نيلسون سيميدو / جوزيه فونتي / كيبلير بيبي / روبن دياز / ماريو روي / رافاييل غيريرو.

خط الوسط: دانيلو بيريرا / روبن نيفيز / ويليام كارفاليو / برونو فيرنانديز / جواو ماريو / جواو موتينيو / بيتزي.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / جونزالو غيديش / رافا / أندري سيلفا / كريستيانو رونالدو / دييغو جوتا / دييغو سوزا / جواو فيليكس.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب البرتغال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه منتخب صربيا:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / كيبلير بيبي / جوزيه فونتي / ماريو روي.

خط الوسط: ويليام كارفاليو / برونو فيرنانديز / جواو موتينيو.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / كريستيانو رونالدو / أندري سيلفا.

المدير الفني: البرتغالي فرناندو سانتوس.

وإليكم الآن المجموعة الثانية التي يتواجد بها منتخب البرتغال في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م:

منتخب البرتغال / منتخب صربيا / منتخب أوكرانيا / منتخب لوكسمبورج / منتخب ليتوانيا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن مشوار منتخب البرتغال في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م:

منتخب البرتغال 0/0 منتخب أوكرانيا، الجولة الأولى.

منتخب صربيا / منتخب البرتغال، الجولة الثالثة.

منتخب ليتوانيا / منتخب البرتغال، الجولة الرابعة.

منتخب البرتغال / منتخب لوكسمبورج، الجولة الخامسة.

منتخب أوكرانيا / منتخب البرتغال، الجولة السادسة.

منتخب البرتغال / منتخب ليتوانيا، الجولة السابعة.

منتخب لوكسمبورج / منتخب البرتغال، الجولة الثامنة.

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