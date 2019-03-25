تعرف على تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع في مباراة اليوم أمام مونتينيغرو بتصفيات يورو 2020

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يستعد منتخب إنجلترا لملاقاة مضيفه منتخب مونتينيغرو في مساء اليوم الإثنين الموافق 25 مارس 2019 على أرض دولة مونتينيغرو، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

وتنطلق مباراة إنجلترا ومونتينيغرو تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الثلاثاء بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة إنجلترا ومونتينيغرو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إنجلترا ومونتينيغرو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن قائمة منتخب إنجلترا الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد / توم هيتون / جاك بوتلاند.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / بن شيِلويل / هاري ماغواير / داني روز / لوك شو / جون ستونز / جيمس تاركوفيسكي / كيران تريبير / كايل ووكر / مايكل كين.

خط الوسط: روس باركلي / فابيان ديلف / إيريك داير / جوردان هندرسون / ديكلان رايس.

خط الهجوم: ديلي آلي / هاري كين / ماركوس راشفورد / جادون سانشو / رحيم ستيرلينغ / كالوم ويلسون.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه منتخب مونتينيغرو:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / مايكل كين / هاري ماغواير / لوك شو.

خط الوسط: إيريك داير / روس باركلي / جادون سانشو / ديلي آلي.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

المدير الفني: الإنجليزي جاريث ساوثجيت.

وإليكم الآن المجموعة الأولى التي يتواجد بها منتخب إنجلترا في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م:

منتخب إنجلترا / منتخب مونتينيغرو / منتخب جمهورية التشيك / منتخب بلغاريا / منتخب كوسوفو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن مشوار منتخب إنجلترا في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م:

منتخب إنجلترا 0/5 منتخب جمهورية التشيك، الجولة الأولى.

منتخب إنجلترا / منتخب بلغاريا، الجولة الثالثة.

منتخب إنجلترا / منتخب كوسوفو، الجولة الرابعة.

منتخب جمهورية التشيك / منتخب إنجلترا، الجولة الخامسة.

منتخب بلغاريا / منتخب إنجلترا، الجولة السادسة.

منتخب إنجلترا / منتخب مونتينيغرو، الجولة السابعة.

منتخب كوسوفو / منتخب إنجلترا، الجولة الثامنة.

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