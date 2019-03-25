رسمياً: تأجيل مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا لمدة 24 ساعة

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الإثنين الموافق 25 مارس 2019 عن تأجيل مباراة الأهلي وصن داونز في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا لمدة 24 ساعة، وذلك بناءً على الطلب الذي تقدم به النادي الأهلي في صباح اليوم.

حيث أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أن مباراة الأهلي وصن داونز ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019، سوف تُقام في يوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 وليس في يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2019.

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كما أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أيضاً أن مباراة إياب الدور ربع النهائي بين الأهلي وصن داونز سوف تُقام أيضاً في يوم 13 أبريل 2019 بدلاً من يوم 12 أبريل 2019، وذلك حتى تكون ظروف الطيران ملائمة لكلاً من الفريقين قبل موعد مباراة الذهاب أو حتى موعد مباراة الإياب.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في صباح اليوم الإثنين بشكل رسمي عن تواجد اتصالات مكثفة بينه وبين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك من أجل محاولة تأجيل مباراته مع صن داونز لمدة 24 ساعة، بسبب ظروف الطيران وعدم وجود رحلة مناسبة تصل بِبعثة النادي الأهلي إلى دولة جنوب أفريقيا إلا في يوم 4 أبريل 2019.

ويعود تأخر تحرك بعثة النادي الأهلي إلى دولة جنوب أفريقيا قبل مباراة الذهاب أمام فريق صن داونز، بسبب خوض المارد الأحمر مباراة على الصعيد المحلي وتحديداً في مسابقة الدوري المصري الممتاز أمام فريق الاتحاد السكندري في يوم 2 أبريل 2019.

وكان من المستحيل على فريق الأهلي الوصول إلى دولة جنوب أفريقيا في يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2019، ومن ثم خوض مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق صن داونز في يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2019، وخاصة في ظل رحلة السفر الشاقة التي سوف تقطعها بعثة المارد الأحمر من العاصمة المصرية القاهرة وصولاً إلى دولة جنوب أفريقيا.

ومن المؤكد أن فريق الأهلي سوف يُعاني كثيراً من الناحية البدنية سواء في مباراة الذهاب أو حتى في مباراة الإياب أمام فريق صن داونز، وذلك بسبب ضغط المباريات المحلية عليه نظراً لحاجة الاتحاد المصري لكرة القدم لإنهاء أكبر قدر ممكن من مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي قبل موعد انطلاقة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

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