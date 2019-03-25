محمد صلاح يكشف عن هدفه الرئيسي الموسم الحالي..ويؤكد”الألقاب الفردية غير مهمة”

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كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق 25 مارس 2019 عن الهدف الرئيسي له مع فريق الريدز في الموسم الحالي، وذلك قبل أيام قليلة فقط من نهاية فترة التوقف الدولي الحالية وعودة مباريات الأندية من جديد في مطلع الأسبوع المقبل.

فمن خلال مقابلة حصرية له مع شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، أكد النجم المصري محمد صلاح أن هدفه الرئيسي مع فريقه ليفربول في الموسم الحالي هو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز دون سواه.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم المصري محمد صلاح إلى أن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز غاب عن خزائن نادي ليفربول منذ 29 عاماً، وهو ما يجعل جماهير نادي ليفربول لا تُفكر في أي شئ في الموسم الحالي سوى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما شدد أيضاً النجم المصري محمد صلاح في تصريحاته على أن الألقاب الفردية غير مهمة على الإطلاق بالنسبة له في الموسم الحالي سواء من داخل إنجلترا أو حتى من خارجها، وذلك مقارنة مع فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم الحالي.

وعن كيفية التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، أكد النجم المصري محمد صلاح أن جميع لاعبي فريق ليفربول يثقون في قدرتهم على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريق ليفربول يحتاج إلى الهدوء والتركيز في الفترة المتبقية من عمر الموسم حتى يستمر في تحقيق الانتصارات في جميع مبارياته المتبقية.

أما عن صعوبة المباريات المتبقية لفريق ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، شدد النجم المصري محمد صلاح على أن فريقه لا يُفكر سوى في مباراة تلو الأخرى حتى آخر مباراة لفريق الريدز في الموسم الحالي.

وعن كيفية استعادة مستواه التهديفي مرة أخرى في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، أكد النجم المصري محمد صلاح أنه يُفكر دائماً بمفرده في المنزل بحمل درع الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر مباراة في الموسم الحالي، مما يُعطيه حافزاً كبيراً للغاية من أجل بذل أكبر قدر ممكن من المجهود لإسعاد جماهير نادي ليفربول.

وفي ختام تصريحاته شدد النجم المصري محمد صلاح على أن مكانته الحالية بين كبار اللاعبين في عالم كرة القدم لا تؤثر عليه على الإطلاق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن يُحاول دائماً تصفية ذهنه والاسترخاء من أجل تفادي مثل ذلك النوع من الضغوطات.

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