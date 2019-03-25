موعد مباراة مصر ونيجيريا في مباراة ودية دولية الثلاثاء 26/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مصر ونيجيريا، يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة مضيفه منتخب نيجيريا في مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 على ملعب ستيفان كيشي على أرض دولة نيجيريا، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين من أجل الاستعداد للمشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019 على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم المصرية، إضافة إلى عشاق المنتخب الوطني المصري وأيضاً عشاق منتخب نيجيريا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مصر ونيجيريا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مصر ونيجيريا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مصر ونيجيريا في هذه المباراة الهامة الودية الدولية بين المنتخبين من أجل الاستعداد للمشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019 على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

موعد مباراة مصر ونيجيريا، يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة مضيفه منتخب نيجيريا في مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 على ملعب ستيفان كيشي على أرض دولة نيجيريا، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين من أجل الاستعداد للمشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019 على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

وتنطلق مباراة مصر ونيجيريا تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مصر ونيجيريا، سوف تكون مباراة مصر ونيجيريا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات مصر ونيجيريا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مصر ونيجيريا، يدخل المنتخب الوطني المصري غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه منتخب نيجيريا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه بالرغم من كونها مجرد مباراة ودية دولية فقط لا غير.

ولكن وفي الوقت ذاته تُعتبر هذه المباراة في غاية الأهمية بالنسبة إلى المنتخب الوطني المصري، وخاصة وأنها تأتي ضمن تحضيراته من أجل الاستعداد للمشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019 والتي سوف تُقام على أرضه ووسط جماهيره انطلاقاً من يوم شهر يونيو القادم.

ولا شك أن المنتخب الوطني المصري بات يعلم الآن جيداً أنه سوف يكون مُطالباً بالتتويج بلقب النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، وليس مجرد المنافسة بقوة مثلما كان الحال حينما كان شرف التنظيم بحوزة دولة الكاميرون، إلا أن الصورة قد تغيرت بشكل كلي منذ مطلع العام الحالي 2019 بعد فوز جمهورية مصر العربية بشرف التنظيم بدلاً من دولة الكاميرون بسبب عدم جاهزية الأخيرة.

ومن المؤكد أن النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا سوف تكون في غاية الصعوبة على جميع المنتخبات المشاركة وخاصة على المنتخبات الكبيرة المرشحة للتتويج باللقب في نهاية المطاف، وذلك نظراً لأن النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا سوف تعرف لأول مرة مشاركة 24 منتخباً بدلاً من 16، مما سوف يجعل المنافسة على اللقب في غاية التعقيد على الجميع.

ومن جانبه كان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة أحفاد الفراعنة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / أحمد الشناوي / محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح / محمد هاني / باهر المحمدي / عمر جابر / كريم حافظ / علي جبر / علي غزال / أحمد أيمن منصور / محمود علاء.

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي / عمرو السولية / عمار حمدي / نبيل عماد / إسلام جابر / طارق حامد / محمود حسن تريزيجيه / محمد النني.

خط الهجوم: مصطفى محمد / صلاح محسن / عمرو وردة / أحمد حسن كوكا.

ومن المتوقع أن يقوم المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة مصرية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه منتخب نيجيريا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: عمر جابر / محمود علاء / باهر المحمدي / أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / صلاح محسن / عمرو وردة / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

أما على الجانب المقابل يسعى منتخب نيجيريا بدوره لتحضير نفسه بأفضل صورة ممكنة قبل المشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019، علماً بأن منتخب نيجيريا يُعتبر من ضمن أكبر المرشحين للتتويج بلقب النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

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