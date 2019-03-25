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يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019، وذلك بعدما أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مراسم القرعة منذ فترة ليست بالبعيدة في مقره في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً النتائج التي كانت قد أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً موعد مباريات ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

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وإليكم الآن أولاً النتائج التي كانت قد أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م:

المباراة الأولى: فريق صن داونز الجنوب أفريقي / فريق الأهلي المصري.

المباراة الثانية: فريق حوريا كوناكري الغيني / فريق الوداد البيضاوي المغربي.

المباراة الثالثة: فريق شباب قسنطينة الجزائري / فريق الترجي الرياضي التونسي.

المباراة الرابعة: فريق سيمبا التنزاني / فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م:

فريق حوريا كوناكري / فريق الوداد البيضاوي، الجمعة 5 أبريل 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ملعب 28 سبتمبر على أرض دولة غينيا.

فريق سيمبا / فريق مازيمبي، السبت 6 أبريل 2019، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

فريق شباب قسنطينة / فريق الترجي الرياضي، السبت 6 أبريل 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ملعب محمد حملاوي على أرض دولة الجزائر.

فريق صن داونز / فريق الأهلي، السبت 6 أبريل 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ملعب لوفتوس فيرسفيلد في مدينة بريتوريا على أرض دولة جنوب أفريقيا.

وإليكم الآن موعد مباريات إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م:

فريق الوداد البيضاوي / فريق حوريا كوناكري، الجمعة 12 أبريل 2019، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا على أرض دولة المغرب.

فريق مازيمبي / فريق سيمبا، السبت 13 أبريل 2019، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، ملعب تي بي مازيمبي في مدينة لوبومباشي على أرض دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

فريق الترجي الرياضي / فريق شباب قسنطينة، السبت 13 أبريل 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ملعب رادس الأولمبي على أرض دولة تونس.

فريق الأهلي / فريق صن داونز، السبت 13 أبريل 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

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