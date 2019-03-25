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يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019م، وذلك بعدما أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مراسم القرعة منذ فترة قصيرة في مقره في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً النتائج التي كانت قد أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً موعد مباريات ربع نهائي مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

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وإليكم الآن أولاً النتائج التي كانت قد أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

المباراة الأولى: فريق حسنية أكادير المغربي / فريق الزمالك المصري.

المباراة الثانية: فريق جور ماهيا الكيني / فريق نهضة بركان المغربي.

المباراة الثالثة: فريق النجم الساحلي التونسي / فريق الهلال السوداني.

المباراة الرابعة: فريق نكانا الزامبي / فريق الصفاقسي التونسي.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

فريق حسنية أكادير / فريق الزمالك، الأحد 7 أبريل 2019، ملعب أدرار على أرض دولة المغرب.

فريق جور ماهيا / فريق نهضة بركان، الأحد 7 أبريل 2019، ملعب مدينة نيروبي على أرض دولة كينيا.

فريق النجم الساحلي / فريق الهلال، الأحد 7 أبريل 2019، الملعب الأولمبي في مدينة سوسة الساحلية على أرض دولة تونس.

فريق نكانا / فريق الصفاقسي، الأحد 7 أبريل 2019، ملعب نكانا في مدينة كيتوي على أرض دولة زامبيا.

وإليكم الآن موعد مباريات إياب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

فريق الصفاقسي / فريق نكانا، الأحد 14 أبريل 2019، ملعب الطيب المهيري على أرض دولة تونس.

فريق الهلال / فريق النجم الساحلي، الأحد 14 أبريل 2019، ملعب أم درمان على أرض دولة السودان.

فريق الزمالك / فريق حسنية أكادير، الأحد 14 أبريل 2019، ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

فريق نهضة بركان / فريق جور ماهيا، الأحد 14 أبريل 2019، الملعب البلدي في مدينة بركان على أرض دولة المغرب.

وفي الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م، سوف يلتقي في المباراة الأولى الفائز من مباراة الصفاقسي ونكانا مع الفائز من مباراة نهضة بركان وجور ماهيا، أما المباراة الثانية سوف يلتقي فيها الفائز من مباراة الهلال والنجم الساحلي مع الفائز من مباراة الزمالك وحسنية أكادير.

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