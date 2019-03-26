تشكيل منتخب مصر المتوقع في مباراة اليوم الودية أمام منتخب نيجيريا

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يشهد ملعب ستيفان كيشي على أرض دولة نيجيريا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل منتخب نيجيريا ضيفه المنتخب الوطني المصري، ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين من أجل الاستعداد للمشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019 م على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

وتنطلق مباراة مصر ونيجيريا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة مصر ونيجيريا منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة المنتخب الوطني المصري الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل / محمود عبد الرحيم جنش / أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / باهر المحمدي / أحمد أبو الفتوح / عمر جابر / كريم حافظ / أحمد أيمن منصور / علي جبر / محمود علاء / علي غزال.

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي / نبيل عماد / عمرو السولية / إسلام جابر / عمار حمدي / طارق حامد / محمد النني / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مصطفى محمد / عمرو وردة / أحمد حسن كوكا / صلاح محسن.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل المنتخب الوطني المصري المتوقع في مباراة اليوم الودية الدولية أمام مضيفه منتخب نيجيريا:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: عمر جابر / محمود علاء / باهر المحمدي / أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / صلاح محسن / عبد الرحمن مجدي / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

المدير الفني: المكسيكي خافيير أجيري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج المنتخب الوطني المصري في آخر 10 مباريات خاضها:

منتخب مصر 1/2 منتخب الكونغو، تصفيات كأس العالم 2018 م.

منتخب غانا 1/1 منتخب مصر، تصفيات كأس العالم 2018 م.

منتخب مصر 1/0 منتخب الأوروغواي، كأس العالم 2018 م.

منتخب روسيا 1/3 منتخب مصر، كأس العالم 2018 م.

منتخب مصر 2/1 منتخب السعودية، كأس العالم 2018 م.

منتخب مصر 0/6 منتخب النيجر، تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 م.

منتخب مصر 1/4 منتخب سوازيلاند، تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 م.

منتخب سوازيلاند 2/0 منتخب مصر، تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 م.

منتخب مصر 2/3 منتخب تونس، تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 م.

منتخب النيجر 1/1 منتخب مصر، تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 م.

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