هل ينضم رمضان صبحي للأهلي بشكل نهائي ؟ عبد الحفيظ يحسم الجدل !

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حسم الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص إمكانية تعاقد النادي الأهلي بشكل نهائي مع النجم رمضان صبحي المعار حالياً من صفوف نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن الجميع داخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يرغب في التعاقد مع النجم رمضان صبحي بشكل نهائي عقب نهاية فترة الإعارة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن الوقت لا يزال طويلاً للغاية من أجل فتح ذلك الملف الآن، وخاصة وأن عقد إعارة النجم رمضان صبحي سوف ينتهي في الصيف المقبل أي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

أما عن مباراة القمة المنتظرة القادمة بين الأهلي والزمالك، شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن نتيجة مباراة القمة القادمة لن تحسم لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وخاصة في ظل قوة وتقارب مستوى كلاً من قطبي كرة القدم المصرية في الوقت الراهن.

وعن الغيابات في صفوف فريق الأهلي قبل موعد مباراة القمة، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن النجم المخضرم وليد سليمان سوف يعود لصفوف المارد الأحمر بشكل طبيعي للغاية انطلاقاً من الأسبوع المقبل مثله مثل حارس المرمى المخضرم شريف إكرامي، فيما يغيب عن مباراة القمة كلاً من الثنائي كريم نيدفيد بسبب الإيقاف إضافة إلى حمدي فتحي بسبب الإصابة.

أما عن المواجهة المنتظرة لفريق الأهلي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن هذه المباراة الكبرى بين الفريقين تُعتبر بمثابة نهائي مبكر.

وفي ختام تصريحاته أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن فريق صن داونز يمتلك في صفوفه مهاجماً من الطراز الرفيع وهو المهاجم الجنوب أفريقي ثيِمبا زواني، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك المهاجم يُعتبر من أخطر المهاجمين في الوقت الحالي في قارة أفريقيا بالكامل.

وينتظر فريق الأهلي مباريات في غاية التعقيد في الفترة القادمة من عمر الموسم الحالي، وذلك سواء على الصعيد المحلي وتحديداً في مسابقة الدوري المصري الممتاز من خلال مواجهة كلاً من الزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي، أو حتى على الصعيد القاري وتحديداً في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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