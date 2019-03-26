منتخب المغرب في صدام ناري اليوم مع الأرجنتين..تعرف على التشكيل المتوقع للمنتخبين

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يستعد منتخب المغرب لملاقاة ضيفه منتخب الأرجنتين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 في مدينة طنجة على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين من أجل الاستعداد للمشاركة في المحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة المغرب والأرجنتين تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة المغرب والأرجنتين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة منتخب المغرب الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: ياسين بونو / منير المحمدي / أحمد رضا التكناوتي.

خط الدفاع: مهدي بن عطية / نصير مزراوي / مروان دا كوستا / رومان غانم سايس / أشرف حكيمي / يونس عبد الحميد / كريم باعدي.

خط الوسط: كريم الأحمدي / يوسف آيت بن ناصر / مبارك بوصوفة / فيصل فجر / يونس بلهندة / مهدي بو ربيعة.

خط الهجوم: خالد بوطيب / رشيد العليوي / أسامة الأدريسي / يوسف النصيري / سفيان بوفال.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب المغرب المتوقع في مباراة اليوم الودية الدولية أمام ضيفه منتخب الأرجنتين:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي / مهدي بن عطية / مروان دا كوستا / أشرف حكيمي.

خط الوسط: كريم الأحمدي / مبارك بوصوفة / فيصل فجر / يونس بلهندة / سفيان بوفال.

خط الهجوم: يوسف النصيري.

المدير الفني: المغربي هيرفي رينار.

وإليكم الآن قائمة منتخب الأرجنتين الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني / أوجستين / إستيبان أندرادا / خوان موسو.

خط الدفاع: جيرمان بازيلا / جابرييل ميركادو / خوان / والتر كانيمان / نيكولاس تاليافيكو / ماركو آكونا / جونزالو مونتييل / رينزو سارافيا / ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: ليوناردو باريديس / جويدو رودريغيز / جيوفاني لو سيلسو / مانويل لانزيني / روبيرتو بيريرا / ماتياس زارا / إيفان ماركوني / دومينجو بلانكو / رودريجو دي بول.

خط الهجوم: باولو ديبالا / أنخيل كوريا / لاوتارو مارتينيز / داريو بينيديتو / ماتياس سواريز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع في مباراة اليوم الودية الدولية أمام مضيفه منتخب المغرب:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني.

خط الدفاع: جيرمان بازيلا / جابرييل ميركادو / جونزالو مونتييل / نيكولاس تاليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي بول / ليوناردو باريديس / جيوفاني لو سيلسو.

خط الهجوم: مانويل لانزيني / باولو ديبالا / لاوتارو مارتينيز.

المدير الفني: الأرجنتيني ليونيل سكالوني.

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