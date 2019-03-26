تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من منتخبي الجزائر وتونس في مباراة اليوم

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يستعد منتخب الجزائر لملاقاة ضيفه منتخب تونس في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 على ملعب مصطفى تشاكر على أرض دولة الجزائر، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين من أجل الاستعداد للمشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019 على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

وتنطلق مباراة الجزائر وتونس تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الجزائر وتونس منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس القطرية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق هيكل الصغير هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة منتخب الجزائر الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة / عز الدين دوخة / ألكسندر.

خط الدفاع: عيسى ميندي / إلياس حساني / هيثم لوصيف / رامي بن سبعيني / رفيق حليش / أيوب عبد اللاوي / جمال الدين بلعمري / يوسف عطال / محمد فارس.

خط الوسط: محمد بن خماسة / سفير تايدر / إسماعيل بن ناصر / مهدي عبيد / سفيان فيغولي / فيكتور لكحل / هشام بوداوي.

خط الهجوم: زكرياء نعيجي / أدم وناس / رياض محرز / محمد سعيد بن رحمة / أسامة درفلو / بغداد بونجاح / يوسف البلايلي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب الجزائر المتوقع في مباراة اليوم الودية الدولية أمام ضيفه منتخب تونس:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: يوسف عطال / عيسى ميندي / جمال الدين بلعمري / رامي بن سبعيني.

خط الوسط: محمد بن خماسة / مهدي عبيد / سفيان فيغولي / رياض محرز / يوسف البلايلي.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

المدير الفني: الجزائري جمال بلماضي.

وإليكم الآن قائمة منتخب تونس الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى / معز حسن / أيمن المثلوثي.

خط الدفاع: وجدي كتشريدة / محمد دراجر / لاري العزوني / رامي البدوي / ياسين مرياح / صيام بن يوسف / ديلان برون / علي معلول / أسامة الحدادي.

خط الوسط: محمد أمين بن عمر / إلياس السخيري / أيمن بن محمد / بلال الصيداني / سيف الدين الخاوي / أنيس البدري / وهبي الخزري / نعيم السليتي / يوسف المساكني.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي / فراس الشواط / ياسين الشماخي / باسم الصرارفي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل منتخب تونس المتوقع في مباراة اليوم الودية الدولية أمام مضيفه منتخب الجزائر:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: ديلان برون / صيام بن يوسف / ياسين مرياح / علي معلول.

خط الوسط: محمد أمين بن عمر / إلياس السخيري / وهبي الخزري / يوسف المساكني / نعيم السليتي.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

المدير الفني: الفرنسي آلان جيريس.

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