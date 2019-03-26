إِسبانيا في مهمة سهلة اليوم أمام مالطا بِتصفيات يورو 2020..تعرف على تشكيل إسبانيا المتوقع

Advertisements

يستعد منتخب إسبانيا لملاقاة مضيفه منتخب مالطا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 على أرض دولة مالطا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

وتنطلق مباراة إسبانيا ومالطا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

وسوف تكون مباراة إسبانيا ومالطا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إسبانيا ومالطا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة إسبانيا ومالطا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

وإليكم الآن قائمة منتخب إسبانيا الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: كيبا / ديفيد دي خيا / باو لوبيز.

خط الدفاع: جوردي ألبا / خوسيه لويس غايا / هيرموسو / خوان بيرنات / سيرجيو راموس / إِنيجو مارتينيز / سيرجيِ غوميز / سيرجي روبيرتو / خيسوس نافاس.

خط الوسط: رودريجو / سيرجيو بوسكيتس / فابيان / داني سيبايوس / سيرجيو كاناليس / داني باريخو / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: رودريجو مورينو / ألفارو موراتا / خايمي ماتا / إيكر مونيايين.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه منتخب مالطا:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: خيسوس نافاس / سيرجيو راموس / إِنيجو مارتينيز / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / داني باريخو / داني سيِبايوس.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / رودريجو مورينو / ألفارو موراتا.

المدير الفني: الإسباني لويس إنريكي.

وإليكم الآن المجموعة السادسة التي يتواجد بها منتخب إسبانيا في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م:

منتخب إسبانيا / منتخب مالطا / منتخب رومانيا / منتخب النرويج / منتخب السويد / منتخب جزر الفارو.

أما الآن سوف نستعرض لكم نتائج كلاً من منتخب إسبانيا إضافة إلى منتخب مالطا في الجولة الأولى من عمر التصفيات:

منتخب إسبانيا 1/2 منتخب النرويج.

منتخب مالطا 1/2 منتخب جزر الفارو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جدول ترتيب المجموعة السادسة بعد نهاية مباريات الجولة الأولى من عمر التصفيات:

المركز الأول: منتخب إسبانيا، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الثاني: منتخب مالطا، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الثالث: منتخب السويد، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الرابع: منتخب جزر الفارو، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

المركز الخامس: منتخب النرويج، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

المركز الأخير: منتخب رومانيا، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

إقرأ أيضاً: تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من منتخبي الجزائر وتونس في مباراة اليوم