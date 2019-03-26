تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع في مباراة اليوم أمام ليختنشتاين بتصفيات يورو 2020

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يستعد منتخب إيطاليا لملاقاة ضيفه منتخب ليختنشتاين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 على ملعب تارديني في مدينة بارما على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

وتنطلق مباراة إيطاليا وليشتنشتاين تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة إيطاليا وليشتنشتاين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إيطاليا وليشتنشتاين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن قائمة منتخب إيطاليا الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: أليسيو / جانلويجي دوناروما / سلفاتوري سيريجو / ماتيا بيرين.

خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي / كريستيانو بيراغي / أليساندرو فلورينزي / جوُرجيو كيليني / جيانلوكا / أرماندو / أليسيو رومانيولي / كريستيانو بيتشيني / ليوناردو سبينازولا.

خط الوسط: بريان كريستانتي / نيكولو باريلا / ستيفانو سينسي / جورجينيو / نيكولو زانيوُلو / ماركو فيراتي / ماتيو بوليتانو.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا / فيديريكو بيرنارديسكي / فينشينزو غريفو / ستيفان الشعراوي / مويس كين / تشيرو إيموبيلي / ليوناردو بافوليتيِ / كيفن لازانيا / فابيو كوالياريلا.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه منتخب ليختنشتاين:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / كريستيانو بيراغي.

خط الوسط: جورجينيو / ماركو فيراتي / نيكولو زانيولو.

خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي / فيديريكو كييزا / فابيو كوالياريلا.

المدير الفني: الإيطالي روبيرتو مانشيني.

وإليكم الآن المجموعة العاشرة التي يتواجد بها منتخب إيطاليا في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م:

منتخب إيطاليا / منتخب ليختنشتاين / منتخب أرمينيا / منتخب فنلندا / منتخب اليونان / منتخب البوسنة والهرسك.

أما الآن سوف نستعرض لكم نتائج كلاً من منتخب إيطاليا إضافة إلى منتخب ليختنشتاين في الجولة الأولى من عمر التصفيات:

منتخب إيطاليا 0/2 منتخب فنلندا.

منتخب ليختنشتاين 2/0 منتخب اليونان.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جدول ترتيب المجموعة العاشرة بعد نهاية مباريات الجولة الأولى من عمر التصفيات:

المركز الأول: منتخب اليونان، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الثاني: منتخب إيطاليا، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الثالث: منتخب البوسنة والهرسك، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الرابع: منتخب أرمينيا، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

المركز الخامس: منتخب فنلندا، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

المركز الأخير: منتخب ليختنشتاين، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

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