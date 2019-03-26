مصادر صحفية تؤكد عودة كهربا أساسياً انطلاقاً من مباراة القمة أمام الأهلي

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من نادي الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 عن عودة النجم محمود عبد المنعم كهربا من جديد إلى التشكيلة الأساسية لفريق الزمالك، وذلك انطلاقاً من مباراة القمة المنتظرة القادمة بين الأهلي والزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أشارت المصادر إلى أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد استقر بنسبة كبيرة للغاية على الدفع بالنجم محمود عبد المنعم كهربا في التشكيلة الأساسية، وذلك في مباراة القمة المنتظرة القادمة بين الأهلي والزمالك.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس وضع برنامجاً تدريبياً خاصاً للغاية للنجم محمود عبد المنعم كهربا، وذلك حتى يكون جاهزاً بأفضل صورة ممكنة في مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك.

وتراجع مستوى النجم محمود عبد المنعم كهربا بشكل ملفت للغاية طوال الفترة الماضية، وتحديداً منذ واقعة البصق على إحدى جماهير نادي الزمالك في مدرجات ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إحدى مباريات الفارس الأبيض في دور المجموعات في إطار النسخة الحالية من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

وبناءً على هذه الواقعة قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إحالة النجم محمود عبد المنعم كهربا إلى التحقيق مع فرض غرامة مالية عليه تصل قدرها إلى مبلغ 300 ألف جنيه مصري.

ومن المنتظر أن يقوم المستشار مرتضى منصور برفع هذه الغرامة المالية الضخمة عن النجم محمود عبد المنعم كهربا في حالة واحدة فقط لا غير، وهي نجاح الأخير في تسجيل هدف أو هدفين في شباك فريق الأهلي في مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك.

ويُعتبر النجم محمود عبد المنعم كهربا أحد الركائز الأساسية في تشكيلة فريق الزمالك في الموسم الحالي، ويكفي الإشارة فقط إلى أنه قد شارك في 43 مباراة مع فريق الزمالك على مستوى جميع المسابقات في الموسم الحالي، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه تمكن أيضاً من تسجيل 11 هدفاً لمصلحة فريقه الزمالك.

ولا شك أن النجم محمود عبد المنعم كهربا سوف يكون مصدراً للإزعاج لمُدافعي فريق الأهلي في مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك، وخاصة في حالة كان في مستواه الطبيعي مما قد يُساهم في حسم فريق الزمالك لمباراة القمة في نهاية المطاف.

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