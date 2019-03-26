المنتخب الوطني يعود بالخسارة من نيجيريا بهدف نظيف استعداداً لأمم أفريقيا 2019

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تعرض المنتخب الوطني المصري إلى الخسارة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 خارج أرضه على يد مضيفه منتخب نيجيريا بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب ستيفان كيشي على أرض دولة نيجيريا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب نيجيريا في المباراة المهاجم بول أوُنواتشو في الدقيقة الأولى من عمر المباراة أو تحديداً بعد مرور 8 ثواني فقط لا غير من بداية المباراة، ليُصبح أسرع الأهداف الدولية على الإطلاق على مر التاريخ.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين، وذلك من أجل الاستعداد للمشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، والتي من المقرر أن تُقام في صيف العام الحالي 2019 على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

وتُعتبر هذه الخسارة هي الأولى للمنتخب الوطني المصري مع المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، وذلك سواء على الصعيد الرسمي أو حتى على الصعيد الودي مع العلم بأنها المباراة السادسة لأحفاد الفراعنة تحت قيادة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري.

ولم يقم المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري بالاعتماد على كافة العناصر الأساسية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك بسبب رغبته في تجربة بعض العناصر الجديدة تمهيداً لاختيار القائمة النهائية للمنتخب الوطني المصري التي سوف تكون حاضرة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وكان المنتخب الوطني المصري قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه منتخب النيجر منذ أيام قليلة فقط لا غير، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني المصري معسكره الختامي استعداداً من أجل المشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بناءً على رغبة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري الذي يرغب في تجنب الإرهاق أو الإصابات قبل انطلاقة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

ويُعد المنتخب الوطني المصري من أكبر المرشحين للمنافسة بكل قوة على لقب النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا على أرضه ووسط جماهيره، وخاصة وأن منتخب أحفاد الفراعنة كان قد نجح في الوصول إلى المباراة النهائية في النسخة الماضية على أرض دولة الغابون في مطلع العام 2017

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