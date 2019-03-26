الإصابات تضرب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك قبل موعد مباراة القمة

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تلقى كلاً من قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 ضربة موجعة للغاية، وذلك بسبب الإصابات التي ضربت صفوف كلاً منهما قبل موعد مباراة القمة المنتظرة القادمة بين الأهلي والزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

والبداية مع فريق الأهلي، حيث بات تواجد اللاعب هشام محمد متوسط ميدان فريق الأهلي في مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك أمراً غير وارداً، وذلك بعدما غادر اللاعب المران الجماعي لفريق الأهلي اليوم الثلاثاء بعد شعوره ببعض الألم في العضلة الخلفية.

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ومن المنتظر أن يخضع اللاعب هشام محمد إلى الفحوصات الطبية اللازمة في الساعات القليلة القادمة، وذلك من أجل تحديد موعد عودته من جديد للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر، إضافة إلى تحديد موقفه من المشاركة في مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك.

ومن جانب فريق الأهلي أيضاً، تعرض اللاعب أحمد الشيخ إلى الإصابة بكدمة قوية في الركبة أثناء مشاركته في المران الجماعي لفريق الأهلي اليوم الثلاثاء، ليُغادر المران مباشرة عقب إصابته على أن يخضع يوم غداً الأربعاء إلى الفحوصات الطبية اللازمة من أجل تحديد أيضاً موعد عودته من جديد إلى المشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

أما على الجانب المقابل تلقى فريق الزمالك بدوره صدمات قوية للغاية، وذلك من خلال تعرض نجمين من صفوفه للإصابة أثناء تواجدهمُا رفقة بعثة المنتخب الوطني المصري في دولة نيجيريا، وتحديداً خلال المباراة التي جمعت بين المنتخب الوطني المصري وبين مضيفه منتخب نيجيريا.

حيث تعرض أولاً المدافع محمود علاء لاعب فريق الزمالك إلى الإصابة بقطع في الحاجب، مما جعله يُغادر مباراة مصر ونيجيرياً محمولاً من المسعفين إلى خارج أرضية الملعب، علماً بأن إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني المصري قد أكد عقب نهاية المباراة مباشرة أن إصابة المدافع محمود علاء ليست خطيرة على الإطلاق.

وقبل نهاية مباراة مصر ونيجيريا بقليل تعرض النجم المخضرم طارق حامد متوسط ميدان فريق الزمالك إلى إصابة عضلية بدوره، مما جعله مضطراً لمغادرة أرضية الملعب مباشرة على أن يخضع إلى الفحوصات الطبية اللازمة فور عودته إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك من أجل الاطمئنان على جاهزيته قبل موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

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