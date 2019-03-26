الأهلي يكشف حقيقة إصابة النجم عمرو سولية في معسكر منتخب مصر

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كشف النادي الأهلي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019 حقيقة إصابة نجمه عمرو السولية، وذلك أثناء تواجده رفقة بعثة المنتخب الوطني المصري في دولة نيجيريا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

فمن خلال تصريحات صحفية في مساء اليوم الثلاثاء، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن كل الأنباء التي وردت في بعض وسائل الإعلام المصرية حول إصابة النجم عمرو السولية في معسكر المنتخب الوطني المصري، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن النجم عمرو السولية سليم بنسبة 100% ولا يُعاني من أي إصابات على الإطلاق، مشدداً في الوقت ذاته على أن النجم عمرو السولية سوف يكون جاهزاً بصورة طبيعية للغاية من أجل المشاركة في مباراة القمة المنتظرة القادمة بين الأهلي والزمالك.

وتأتي هذه التصريحات من طرف الكابتن سيد عبد الحفيظ تعقيباً على الأنباء التي وردت في بعض وسائل الإعلام المصرية طوال الساعات الماضية، والتي أشارت إلى تعرض النجم عمرو السولية إلى الإصابة برشح في الركبة، مما جعله يغيب عن مباراة اليوم بين المنتخب الوطني المصري وبين مضيفه منتخب نيجيريا.

ومن المقرر أن يلتحق النجم عمرو السولية رفقة كلاً من الثنائي محمد هاني إضافة إلى صلاح محسن بالتدريبات الجماعية لفريق الأهلي انطلاقاً من يوم الخميس القادم، وذلك عقب وصول أولاً بعثة المنتخب الوطني المصري إلى العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك سوف تُقام في مساء يوم السبت المقبل الموافق 30 مارس 2019.

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