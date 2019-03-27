مدرب الأهلي يكشف عن أمنيته قبل مباراة القمة أمام الزمالك

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كشف الكابتن محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 عن أمنيته، وذلك قبل موعد مباراة القمة المنتظرة القادمة بين الأهلي والزمالك في مطلع الأسبوع المقبل في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الأربعاء، أكد الكابتن محمد يوسف أن مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك لن تحسم تماماً لقب الدوري المصري الممتاز، وخاصة في ظل كثرة المباريات الصعبة المتبقية لكلاً من قطبي كرة القدم المصرية في الموسم الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن محمد يوسف إلى أن الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي سوف تكون معقدة للغاية على أندية القمة الأهلي والزمالك، وذلك نظراً لأن جميع أندية الدوري المصري الممتاز سوف تسعى إما لتفادي الهبوط أو الصراع من أجل المقاعد المؤهلة إلى مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

كما شدد أيضاً الكابتن محمد يوسف في تصريحاته على أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تُعتبر دائماً بمثابة بطولة خاصة للغاية لكلاً من قطبي كرة القدم المصرية، وخاصة في ظل التاريخ الحافل بين الغريمين على كافة المستويات.

وعن أمنيته قبل مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك، أكد الكابتن محمد يوسف أنه يتمنى عدم تعرض أي لاعب من صفوف فريق الأهلي للإصابة في مباراة القمة القادمة، وخاصة في ظل أهمية جميع المباريات المتبقية في الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

أما عن هدف فريق الأهلي في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، أشار الكابتن محمد يوسف إلى أن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي في الفترة الحاسمة القادمة هو إسعاد جماهير القلعة الحمراء، وذلك من خلال الفوز بجميع المباريات المتبقية في الموسم الحالي من أجل التتويج بجميع الألقاب التي يُنافس عليها المارد الأحمر منذ مطلع الموسم.

وعن مدى جاهزية اللاعبين الدوليين قبل موعد مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك، شدد الكابتن محمد يوسف على أن جميع اللاعبين الدوليين في صفوف فريق الأهلي في أفضل حال قبل مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك، وخاصة بعدما لم يتعرض أي لاعب منهم إلى الإصابة خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وتأتي هذه التصريحات من طرف الكابتن محمد يوسف قبل أيام قليلة فقط من موعد مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك، والتي تُقام تحديداً في مساء يوم السبت المقبل الموافق 30 مارس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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