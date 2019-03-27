عقوبات بالجملة على الزمالك قبل مباراة القمة أمام الأهلي..تعرف على التفاصيل

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم تستعد لإصدار بعض العقوبات الصارمة بشكل رسمي في الساعات القادمة بحق نادي الزمالك، وذلك بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة الماضية بين الزمالك والمقاولون العرب في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أشارت التقارير إلى أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت أولاً فرض غرامة مالية قدرها مبلغ 40 ألف جنيه مصري على نادي الزمالك، وذلك بسبب الهتاف المسيء من جانب جماهير نادي الزمالك تجاه الحكم محمد الحنفي الذي أدار مباراة الزمالك والمقاولون العرب، إضافة إلى قيام جماهير القلعة البيضاء بإلقاء الزجاجات على طاقم تحكيم المباراة.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم سوف تقوم بفرض غرامة مالية قدرها مبلغ 15 ألف جنيه مصري على السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، وذلك بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم سوف تقوم أيضاً بفرض غرامة مالية قدرها مبلغ 20 ألف جنيه مصري على الكابتن أيمن عبد العزيز مدرب فريق الزمالك، وذلك بسبب اعتراضه غير اللائق على الحكم محمد الحنفي أثناء المباراة الماضية بين الزمالك والمقاولون العرب.

وكانت المباراة الماضية بين الزمالك والمقاولون العرب قد شهدت بعض القرارات التحكيمية غير الصحيحة من طرف الحكم محمد الحنفي بحق نادي الزمالك، وخاصة بعدما قام الحكم محمد الحنفي باحتساب ركلة جزاء لمصلحة فريق المقاولون العرب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وهي ركلة الجزاء التي ساهمت في نهاية المطاف في سقوط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام مضيفه فريق المقاولون العرب، مما جعل الفارق يتقلص بين الفارس الأبيض صاحب صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري وبين غريمه التقليدي فريق الأهلي صاحب الوصافة إلى نقطتين فقط لا غير.

وبناءً على ذلك قام العديد من جماهير القلعة البيضاء بالهجوم اللفظي على الحكم محمد الحنفي بعد نهاية المباراة مباشرة، إضافة إلى إلقاء الزجاجات عليه أثناء مُغاردته أرض الملعب رفقة بقية أعضاء طاقم التحكيم المعاونين له.

ومن المتوقع أن لا تتكرر هذه المشاهد بنسبة مؤكدة في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي في جميع مباريات فريق الزمالك، وخاصة بعدما أكد الأخير خوض جميع مبارياته المتبقية بحكام أجانب في ظل ضعف مستوى الحكام المصريين.

إقرأ أيضاً: مدرب الأهلي يكشف عن أمنيته قبل مباراة القمة أمام الزمالك