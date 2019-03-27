قرار هام من مرتضى منصور لتحفيز كهربا قبل مباراة القمة أمام الأهلي

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من نادي الزمالك اليوم الاربعاء الموافق 27 مارس 2019 أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد اتخذ قراراً هاماً للغاية، وذلك من أجل تحفيز النجم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل موعد مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك.

حيث أشارت التقارير إلى أن المستشار مرتضى منصور قد وعد النجم محمود عبد المنعم كهربا بفتح ملف تعديل عقده مع نادي الزمالك، وذلك عقب نهاية مباراة القمة القادمة مباشرة بين الأهلي والزمالك في مطلع الأسبوع المقبل.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن المستشار مرتضى منصور طلب من النجم محمود عبد المنعم كهربا أولاً ضرورة التركيز مع فريق الزمالك بشكل كامل في مباراة القمة القادمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي، إضافة إلى تقديم أفضل مستوى لديه في المباراة من أجل المساهمة في تحقيق الفوز لأبناء القلعة البيضاء في هذه المباراة.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن المستشار مرتضى منصور يعلم جيداً أن النجم محمود عبد المنعم كهربا يُعتبر من أحد أخطر اللاعبين في صفوف فريق الزمالك من الناحية الهجومية، مما جعله يُركز بشكل واضح على محاولة تحفيزهُ بأكثر من طريقة قبل موعد مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك.

ولا يُعتبر ذلك الوعد هو الأول من طرف المستشار مرتضى منصور للنجم محمود عبد المنعم كهربا قبل موعد مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك، حيث سبق وأن وعد المستشار مرتضى منصور برفع الغرامة المالية التي يصل قدرها إلى مبلغ 300 ألف جنيه مصري من على النجم محمود عبد المنعم كهربا، وذلك في حالة تسجيله لِهدف أو هدفين في شباك الغريم التقليدي فريق الأهلي.

ولا يُقدم النجم محمود عبد المنعم كهربا أفضل مستوياته مع فريق الزمالك في الآونة الأخيرة، وذلك تحديداً منذ واقعة البصق على أحد جماهير نادي الزمالك في مدرجات ملعب برج العرب في إحدى مباريات دور المجموعات في النسخة الحالية من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

أما بخصوص ملف تعديل العقد، فكان النجم محمود عبد المنعم كهربا سبق وأن طلب في أكثر من مناسبة سابقة من مجلس إدارة نادي الزمالك بضرورة تحسين عقده، وذلك من خلال زيادة الراتب السنوي الذي يتقاضاه حتى يتناسب مع المستوى المميز الذي يُقدمه مع فريق الزمالك منذ مطلع الموسم الحالي.

إقرأ أيضاً: عقوبات بالجملة على الزمالك قبل مباراة القمة أمام الأهلي..تعرف على التفاصيل