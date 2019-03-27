تعرف على نتائج قرعة مسابقة كأس الأبطال الدولية الودية 2019

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شهد اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 إجراء مراسم قرعة مسابقة كأس الأبطال الدولية الودية 2019 م، والتي من المقرر أن تُقام في صيف العام الحالي 2019 في إطار تحضيرات أعرق الأندية الأوروبية من أجل الاستعداد للمشاركة في الموسم المقبل 2019 / 2020.

ويُشارك في النسخة القادمة من مسابقة كأس الأبطال الدولية الودية أعرق الأندية الأوروبية كما هو معتاد دائماً، فيما يبقى الغائب الأبرز هو فريق برشلونة الإسباني إضافة إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وأيضاً فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، علماً بأن النسخة القادمة من مسابقة كأس الأبطال الدولية الودية سوف تُقام في قارة أمريكا الشمالية إضافة إلى قارة آسيا وأيضاً قارة أوروبا.

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وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً جميع الأندية المشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس الأبطال الدولية الودية 2019 م، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف نستعرض لكم موعد جميع مباريات النسخة القادمة من مسابقة كأس الأبطال الدولية الودية 2019 م.

وإليكم الآن أولاً جميع الأندية المشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس الأبطال الدولية الودية 2019 م:

فريق روما الإيطالي / فريق تشافيز المكسيكي / فريق أرسنال الإنجليزي.

فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي / فريق بنفيكا البرتغالي / فريق بايرن ميونخ الألماني.

فريق إنتر الإيطالي / فريق ريال مدريد الإسباني / فريق يوفنتوس الإيطالي.

فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي / فريق ميلان الإيطالي / فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد جميع مباريات النسخة القادمة من مسابقة كأس الأبطال الدولية الودية 2019 م:

فريق روما / فريق تشافيز، 16 يوليو 2019.

فريق أرسنال / فريق بايرن ميونخ، 17 يوليو 2019.

فريق مانشستر يونايتد / فريق إنتر، 20 يوليو 2019، على أرض دولة سنغافورة.

فريق بنفيكا / فريق تشافيز، 20 يوليو 2019.

فريق أرسنال / فريق روما، 20 يوليو 2019.

فريق بايرن ميونخ / فريق ريال مدريد، 20 يوليو 2019 على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

فريق يوفنتوس / فريق توتنهام هوتسبير، 21 يوليو 2019 على أرض دولة سنغافورة.

فريق ريال مدريد / فريق أرسنال، 23 يوليو 2019.

فريق بايرن ميونخ / فريق ميلان، 23 يوليو 2019 على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

فريق تشافيز / فريق أتلتيكو مدريد، 23 يوليو 2019.

فريق يوفنتوس / فريق إنتر، 24 يوليو 2019.

فريق روما / فريق بنفيكا، 24 يوليو 2019.

فريق توتنهام هوتسبير / فريق مانشستر يونايتد، 25 يوليو 2019 على أرض دولة الصين.

فريق ريال مدريد / فريق أتلتيِكو مدريد، 26 يوليو 2019 على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

فريق ميلان / فريق بنفيكا، 28 يوليو 2019.

فريق مانشستر يونايتد / فريق ميلان، 3 أغسطس 2019 على أرض دولة ويلز.

فريق توتنهام هوتسبير / فريق إنتر، 4 أغسطس 2019، ملعب وايت هارت لين الجديد في العاصمة الإنجليزية لندن.

فريق أتلتيكو مدريد / فريق يوفنتوس، 10 أغسطس 2019، ملعب فريندز أرينا في العاصمة السويدية ستوكهولم.

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