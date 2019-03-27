خطوة هامة من محمود الخطيب قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

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قام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بِخطوة في غاية الأهمية اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019، وذلك قبل موعد مباراة القمة المنتظرة القادمة بين الأهلي والزمالك في مطلع الأسبوع المقبل في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قام الكابتن محمود الخطيب بحضور المران الجماعي لفريق الأهلي اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة، وذلك على هامش تحضيرات المارد الأحمر استعداداً لمباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك.

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وتأتي هذه الخطوة من طرف الكابتن محمود الخطيب في إطار سعيه لدعم الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي، إضافة إلى دعم جميع لاعبي فريق الأهلي قبل موعد مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك.

ويُدرك الكابتن محمود الخطيب جيداً مدى أهمية نتيجة مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك، وخاصة وأن الفائز بها سوف يقطع شوطاً كبيراً للغاية من أجل التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك على الرغم من تبقي العديد من المباريات الصعبة لكلاً من قطبي كرة القدم المصرية في الفترة القادمة من عمر الموسم.

ولا يقتصر الأمر فقط بالنسبة إلى فريق الأهلي على حسم لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، بل إن الفوز بمُباراة القمة القادمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، سوف يمنح المارد الأحمر دافعاً قوياً للغاية قبل انطلاقة مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

حيث يصطدم فريق الأهلي بنظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي بعد أسبوع واحد فقط لا غير من مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، وذلك تحديداً في يوم السبت بعد القادم الموافق 6 أبريل 2019، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ويأمل الكابتن محمود الخطيب أن يكون حضوره المران الجماعي اليوم الأربعاء كافياً لنجوم فريق الأهلي من أجل حسم مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، وخاصة في ظل الحوافز المادية الضخمة التي رصدها المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لنجوم الفارس الأبيض في حالة الظفر بالنقاط الكاملة في مباراة القمة.

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