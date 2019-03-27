تعرف على حقيقة الخلاف بين مرتضى منصور وكهربا قبل مباراة القمة

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 أن حدة الخلاف قد تصاعدت بشكل ملحوظ للغاية، وذلك بين كلاً من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وبين النجم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل موعد مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم محمود عبد المنعم كهربا قد انفعل على المستشار مرتضى منصور في المران الجماعي لفريق الزمالك اليوم الأربعاء، وذلك بسبب المماطلة من طرف المستشار مرتضى منصور في تحسين عقد النجم محمود عبد المنعم كهربا.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم محمود عبد المنعم كهربا قد غادر مقر نادي الزمالك مباشرة عقب نهاية أزمته مع المستشار مرتضى منصور، وذلك دون حتى أن يتم التصالح بينهما أو حتى عقد جلسة ودية لتهدئة الأجواء قبل مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن المستشار مرتضى منصور قد عقد بدوره اجتماعاً طارئاً مع الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إضافة إلى أمير مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك، وذلك من أجل اتخاذ القرار المناسب بحق النجم محمود عبد المنعم كهربا.

ومن المقرر أن يُصدر مجلس إدارة نادي الزمالك قراره بشكل رسمي بخصوص هذه الأزمة في الساعات القليلة القادمة، علماً بأن العديد من وسائل الإعلام المصرية قد أكدت أن النجم محمود عبد المنعم كهربا سوف يتم إيقافه بنسبة مؤكدة.

ومن المحتمل بنسبة كبيرة أيضاً أن تكون هذه الأنباء مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، وخاصة في ظل عدم تواجد أي رد رسمي حتى هذه اللحظة من طرف نادي الزمالك تعقيباً على هذه الأحداث الساخنة قبل مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك.

وبحسب بعض المصادر الأخرى المقربة من نادي الزمالك، فأن أزمة النجم محمود عبد المنعم كهربا مع المستشار مرتضى منصور قد تم إِحتوائها في الوقت المناسب، وخاصة بعد تدخل بعض نجوم فريق الزمالك من أجل سرعة حل الأزمة قبل موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

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