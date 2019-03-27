رسمياً: الزمالك ينفي وجود أي خلاف بين مرتضى منصور ومحمود كهربا قبل مباراة القمة

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أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً في مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 عبر موقعه الإلكتروني، وذلك من أجل الرد بشكل صارم على الشائعات التي تم تداولها بقوة في مختلف وسائل الإعلام المصرية في الساعات القليلة الماضية، بخصوص الأزمة بين المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وبين النجم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول.

حيث جاء نص بيان نادي الزمالك على النحو التالي:

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من الواضح أن المتربصين بنادي الزمالك والحاقدين من بعض المرتزقة الذين ليس لديهم إلا بث الإشاعات الكاذبة عن نادي الزمالك ولاعبيه، وخاصة قبل مباراة هامة وهي مباراة الزمالك والأهلي.

إذ أطلقوا إشاعة كاذبة حول اللاعب كهربا، وسيكون الرد مفاجأة للجميع اليوم الساعة الحادية عشر والنصف مساءً في برنامج ستاد الزمالك على قناة الرافدين، حتى يخرس المتآمرون ولا نسمع صوتهم مرة أخرى.

سوف يتأكد الرأي العام أنهم مجموعة من المرتزقة يتقاضون ثمن كذبهم وتشهيرهُم بنادي الزمالك، انتظرونا في الحادية عشر والنصف مساءً لِتستمعوا إلى المفاجأة الكبرى.

وجاء ذلك البيان الصارم من طرف نادي الزمالك رداً على الشائعات الكثيرة التي انتشرت بقوة في الساعات القليلة الماضية عبر مختلف وسائل الإعلام المصرية، والتي تحدثت عن تواجد خلاف حاد بين المستشار مرتضى منصور وبين النجم محمود عبد المنعم كهربا.

ومن جانبه قام النجم محمود عبد المنعم كهربا بالرد هو أيضاً على هذه الشائعات المغرضة الصادرة من مختلف وسائل الإعلام المصرية، وذلك من خلال قيامه بنشر صورة تجمعه مع المستشار مرتضى منصور عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام

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