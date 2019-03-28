رسالة هامة من أمير مرتضى لجماهير الزمالك قبل مباراة القمة أمام الأهلي

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حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك ونجل المستشار مرتضى منصور على توجيه رسالة في غاية الأهمية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 إلى جماهير نادي الزمالك، وذلك قبل موعد مباراة القادمة بين الأهلي والزمالك في مطلع الأسبوع المقبل في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء، أكد أمير مرتضى منصور أن نادي الزمالك يتعرض إلى حرب لا مثيل لها على الإطلاق في الفترة الماضية قبل موعد مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار أمير مرتضى منصور إلى أن جماهير نادي الزمالك يجب عليها عدم تصديق الشائعات التي يتم تداولها بقوة حول نادي الزمالك في مختلف وسائل الإعلام المصرية، وخاصة بعد الشائعات التي زادت بقوة في الساعات الماضية حول وجود خلاف حاد بين المستشار مرتضى منصور وبين النجم محمود عبد المنعم كهربا.

كما شدد أيضاً أمير مرتضى منصور في تصريحاته على أن جماهير نادي الزمالك يجب عليها أن تثق في مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور إضافة إلى جميع لاعبي الفريق، وخاصة بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع داخل نادي الزمالك منذ مطلع الموسم الحالي وحتى الآن.

وعن الفترة الحاسمة المتبقية من عمر الموسم الحالي، أكد أمير مرتضى منصور أن كامل تركيز فريق الزمالك سوف يكون منصباً بشكل كامل في الفترة القادمة على مبارياته المتبقية في مسابقة الدوري المصري الممتاز إضافة إلى مسابقة كأس مصر وأيضاً مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، مشدداً في الوقت ذاته على أن فريق الزمالك لن يخذل أبداً جماهير النادي في تلك الفترة الحاسمة.

وفي ختام تصريحاته أشار أمير مرتضى منصور إلى أن النجم محمود عبد المنعم كهربا يُعتبر إضافة قوية لأي فريق، وخاصة وأنه لاعب موهوب إضافة إلى أنه صاحب شخصية طيبة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن رد النجم محمود عبد المنعم كهربا على الشائعات التي تحدثت عنه طوال الساعات الماضية سوف يكون على أرض الملعب في المباريات المتبقية من عمر الموسم الحالي.

وتأتي هذه التصريحات من طرف أمير مرتضى منصور تعقيباً على الشائعات التي طاردت نادي الزمالك طوال يوم أمس الأربعاء، والتي تمثلت تحديداً في الحديث عن أزمة بين المستشار مرتضى منصور وبين النجم محمود عبد المنعم كهربا.

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