الأهلي يُعلن رسمياً جاهزية عمرو السولية لمباراة القمة أمام الزمالك

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أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الخميس الموافق 28 مارس 2019 عن جاهزية النجم عمرو السولية متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك قبل موعد مباراة القمة المنتظرة القادمة بين الأهلي والزمالك في مساء يوم السبت المقبل في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد النادي الأهلي اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي أن الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي قد تواصل طوال الساعات الماضية مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني المصري، وذلك من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للنجم عمرو السولية.

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كما أكد النادي الأهلي أيضاً أن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني المصري قد أخطر الجهاز الطبي للنادي الأهلي بجاهزية النجم عمرو السولية بشكل كامل، وذلك من أجل التواجد تحت تصرف الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي في مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك.

وكانت العديد من وسائل الإعلام المصرية قد أشارت في الأيام الماضية إلى إحتمالية عدم تواجد النجم عمرو السولية في مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك، وذلك بسبب شعوره برشح في الركبة أثناء تواجده في معسكر المنتخب الوطني المصري في دولة نيجيريا خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

ولعل ما زاد أكثر من الشكوك بخصوص هذه الإصابة، هو غياب النجم عمرو السولية عن المباراة الماضية للمنتخب الوطني المصري خلال فترة التوقف الدولي الماضية، والتي كان قد تعرض فيها إلى الخسارة بهدف وحيد مقابل لا شيء أمام مضيفه منتخب نيجيريا.

وعلى صعيد متصل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للدخول في معسكر مغلق تحت قيادة مديره الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي انطلاقاً من مساء اليوم الخميس في مدينة الإسكندرية.

حيث يخوض المارد الأحمر أولاً مرانه الأخير في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في عصر اليوم الخميس على ملعب مختار التتش في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة، قبل أن تتوجه بعثة الفريق الأهلاوي إلى مقر إقامتها في مدينة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي مرانه الرئيسي والأخير قبل مباراة القمة القادمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك في يوم غداً الجمعة في برج العرب، علماً بأن المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي يسعى لفرض السرية الكاملة على التدريبات الجماعية لفريق الأهلي من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين قبل موعد مباراة القمة.

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