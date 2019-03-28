تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام الرائد بالدوري السعودي

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يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الرائد في مساء اليوم الخميس الموافق 28 مارس 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والرائد تحديداً في تمام الساعة 19:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والرائد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق سمير المعيرفي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الرائد:

حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

خط الدفاع: سعيد المولد / سانتوس / عبد الباسط هندي / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: تيسير الجاسم / كلاوديو بايزا / نيكولاي ستانسيو / سلمان المؤشر.

خط الهجوم: عمر السومة / دجانيني.

المدير الفني: الأوروغوياني خورخي فوساتي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الرائد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: عز الدين دوخة.

خط الدفاع: متعب المطلق / محمد عطوة / حسين الشويش / علي الشامخ.

خط الوسط: دانيال أمورا / سلطان فرحان / أحمد حمودان / مبويو.

خط الهجوم: صالح الشهري / فرحان حاساني.

المدير الفني: الألباني بيسنيك هاسي.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الأهلي إضافة إلى فريق الرائد حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الخامس: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 40 نقطة.

المركز العاشر: فريق الرائد، يمتلك في رصيده 28 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن نتائج فريق الأهلي في آخر 5 مباريات خاضها في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الأهلي 1/1 فريق الاتحاد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الأهلي 0/2 فريق السد القطري، دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا.

فريق القادسية 2/1 فريق الأهلي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق باختاكور الأوزبكي 0/1 فريق الأهلي، دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا.

فريق الهلال السعودي 0/1 فريق الأهلي، ذهاب الدور نصف النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

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