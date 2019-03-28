مصادر صحفية تكشف عن مكان المعسكر الختامي لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا 2019

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق 28 مارس 2019 عن مكان المعسكر الختامي للمنتخب الوطني المصري، وذلك في إطار تحضيراته من أجل الاستعداد للمشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019 على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

حيث أشارت المصادر إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري قد استقر على الفندق الذي يُجاور ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية من أجل إقامة المعسكر الختامي لمنتخب أحفاد الفراعنة استعداداً من أجل المشاركة في مسابقة كأس أمم أفريقيا.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري فضل إقامة المنتخب الوطني المصري في ذلك الفندق بالتحديد في ظل إقامة المنتخب الوطني المصري فيه بشكل دائم على مدار السنوات الماضية.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري يرى أنه من المناسب إقامة اللاعبين في مكان هادئ بعيداً عن العاصمة المصرية القاهرة والضوضاء فيها، مما سوف يُزيد كثيراً من عامل التركيز لدى جميع لاعبي المنتخب الوطني المصري قبل المشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وفي السياق ذاته أيضاً قرر المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري أن تعود بعثة المنتخب الوطني المصري من مدينة الإسكندرية إلى العاصمة المصرية القاهرة قبل 6 أيام فقط لا غير من موعد انطلاقة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، علماً بأن انطلاقة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا سوف يكون تحديداً في يوم 21 يونيو 2019.

وعقب العودة مباشرة إلى العاصمة المصرية القاهرة، قرر المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري إعطاء راحة سلبية يوم واحد فقط لا غير للجميع داخل صفوف المنتخب الوطني المصري، وذلك سواء لجميع اللاعبين أو حتى للجهاز الفني من أجل تمضية الوقت مع أسرهم.

أما في الأيام الخمسة المتبقية قبل انطلاقة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، قرر المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري أن يخوض المنتخب الوطني المصري مباراة دولية ودية على ملعب القاهرة الدولي، وذلك حتى تكون بمثابة الاختبار الأخير للمنتخب الوطني المصري قبل بداية مشواره في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وكان المنتخب الوطني المصري قد تعرض في مساء يوم الثلاثاء الماضي إلى أول خسارة له تحت قيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، وذلك خارج أرضه على يد مضيفه منتخب نيجيريا بهدف وحيد مقابل لا شيء في مباراة ودية دولية خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

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