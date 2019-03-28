موعد مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي الجمعة 29/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة النصر والهلال، يستعد فريق النصر لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال حامل اللقب الموسم الماضي في كلاسيكو كرة القدم السعودية في مساء يوم الجمعة الموافق 29 مارس 2019 على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية، إضافة إلى عشاق نادي النصر وأيضاً عشاق نادي الهلال، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة النصر والهلال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة النصر والهلال، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من النصر والهلال في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والهلال

موعد مباراة النصر والهلال، يستعد فريق النصر لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال حامل اللقب بالموسم الماضي في مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية في مساء يوم الجمعة الموافق 29 مارس 2019 على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والهلال تحديداً في تمام الساعة 19:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة النصر والهلال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة النصر والهلال، سوف تكون مباراة النصر والهلال منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات النصر والتشكيل المتوقع

موعد مباراة النصر والهلال، يدخل فريق النصر غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال في كلاسيكو كرة القدم السعودية في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل التربع لأول مرة في الموسم الحالي على عرش صدارة جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ولا شك أن فريق النصر يعلم جيداً مدى أهمية مباراة الكلاسيكو هذه المرة أمام غريمه التقليدي فريق الهلال، وخاصة وأن الفائز بمُباراة الكلاسيكو هذه المرة سوف يقطع شوطاً كبيراً للغاية من أجل التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، أما نتيجة التعادل سوف تُبقي الإثارة متواصلة حتى الجولة الأولى من عمر الموسم.

ومن المؤكد أن فريق النصر يمر بمعنويات مثالية للغاية في الأسابيع القليلة الماضية على الصعيد المحلي، وذلك نظراً لنجاحه في الحفاظ على نسق الانتصارات بشكل متتالي في جميع التحديات التي خاضها، إضافة إلى تعثر غريمه التقليدي فريق الهلال في فخ التعادل في مباراتين، مما جعل الفارق يتقلص بينهما من 6 نقاط إلى نقطتين فقط لا غير قبل موعد مباراة الكلاسيكو.

ويُدرك فريق النصر أن الفوز بمُباراة الكلاسيكو هذه المرة سوف يُعطيه دافعاً كبيراً للغاية في كافة المسابقات التي يُنافس عليها في الموسم الحالي، وخاصة مسابقة دوري أبطال آسيا التي بدأ فيها فريق النصر مشواره بشكل مخيب للغاية من خلال تعرضه إلى الخسارة في أول جولتين من دور المجموعات على التوالي.

ولكن وفي الوقت ذاته يُثبت ذلك أن الهدف الرئيسي لفريق النصر في الموسم الحالي، هو التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وخاصة بعدما تم إقصائه أيضاً من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة نصراوية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / عمر هوساوي / برونو أوفيني / عبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: دوس سانتوس / عبد الله الخيبري / نور الدين امرابط / جوليانو / أحمد موسى.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

آخر تحضيرات الهلال والتشكيل المتوقع

موعد مباراة النصر والهلال، يدخل فريق الهلال غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق النصر في كلاسيكو كرة القدم السعودية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين بنسبة كبيرة للغاية قبل شهرين فقط لا غير من موعد نهاية الموسم الحالي.

ومن المؤكد أن القلق يُسيطر بشكل واضح للغاية على جماهير الزعيم، وخاصة وأن أداء فريق الهلال لم يرتقِ إلى طموحات وتطلعات جماهيره في الآونة الأخيرة، مما ساهم في سقوط فريق الهلال في فخ التعادل في مباراتين في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق الهلال لا يزال يمتلك في صفوفه كافة المقومات التي تجعله بطلاً لجميع الألقاب التي يُنافس عليها في الموسم الحالي، علماً بأن فريق الهلال هو الوحيد في العالم بأكمله الذي لا يزال يُنافس على أربع ألقاب في الموسم الحالي مثله مثل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع اختلاف نوعية الألقاب بدون أدنى شك.

ويعلم فريق الهلال أن استمراره في المنافسة على جميع هذه الألقاب، سوف يتعزز بشكل كبير في حالة نجاحه في حسم مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية لصالحه، وخاصة وأن المباراة تُقام خارج أرضه وسط جماهير نادي النصر.

ومن المتوقع أن يقوم الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق الهلال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة هلالية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: ديجينيك / محمد كنو / أندري كاريو / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

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