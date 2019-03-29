تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من النصر والهلال في كلاسيكو الدوري السعودي اليوم

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يشهد ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض في مساء اليوم الجمعة الموافق 29 مارس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق النصر ضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال حامل اللقب بالموسم الماضي في مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية، ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والهلال تحديداً في تمام الساعة 20:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 21:40 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 19:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة النصر والهلال منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي عرب سات أو حتى على القمر الصناعي نايل سات، بينما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة النصر والهلال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة KSA Sports HD2 المجانية، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة، وأخيراً سوف تكون مباراة النصر والهلال منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports HD+1 المجانية، بينما سيكون المعلق السعودي عبد الله الحربي هو معلق المباراة.

وكانت مباراة الدور الأول في الموسم الحالي بين الغريمين النصر والهلال قد انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وذلك على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

وإليكم الآن تشكيل فريق النصر المتوقع في مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية اليوم أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / عبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: دوس سانتوس / عبد الله الخيبري / نور الدين امرابط / جوليانو / أحمد موسى.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

المدير الفني: البرتغالي روي فيتوريا.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية اليوم أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق النصر:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: ديجينيك / محمد كنو / أندري كاريو / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: الكرواتي زوران ماميتش.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من النصر والهلال حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 24 جولة من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق النصر، يمتلك في رصيده 55 نقطة.

المركز الأول: فريق الهلال، يمتَلك في رصيده 57 نقطة.

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