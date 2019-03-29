النجم الساحلي في صدام مرتقب اليوم مع المريخ بكأس زايد..تعرف على التشكيل المتوقع للفريقين

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يستعد فريق النجم الساحلي التونسي لملاقاة مضيفه فريق المريخ السوداني في مساء اليوم الجمعة الموافق 29 مارس 2019 على ملعب أم درمان على أرض دولة السودان، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النجم الساحلي والمريخ تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة النجم الساحلي والمريخ منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق الإماراتي محمد الشامسي هو معلق المباراة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت على وقع فوز فريق النجم الساحلي بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأولمبي في مدينة سوسة الساحلية على أرض دولة تونس.

وإليكم الآن تشكيل فريق النجم الساحلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق المريخ:

حراسة المرمى: مكرم بيديريِ.

خط الدفاع: وجدي / صالح بن عزيزة / كريم العواضي / علي الجمل.

خط الوسط: محمد أمين بن عمر / مالك / داروين غونزاليس / ياسين الشيخاوي / إيهاب المساكني.

خط الهجوم: أمين الشرميطي.

المدير الفني: الفرنسي روجيه لومير.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق المريخ المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق النجم الساحلي:

حراسة المرمى: علي عبدالله.

خط الدفاع: تاج الدين إبراهيم / سعد الدين نمر / كمال / الباشا.

خط الوسط: محمود / محجوب / بكري المدينة.

خط الهجوم: محمد هاشم محمد إدريس / رمضان عجب / محمد رامان يوسف.

المدير الفني: التونسي يامن زلفاني.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق النجم الساحلي إضافة إلى فريق المريخ حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الرابع: فريق النجم الساحلي، يمتلك في رصيده 30 نقطة، خاض 16 جولة، الدوري التونسي.

المركز الأول: فريق المريخ، يمتلك في رصيده 31 نقطة، خاض 13 جولة، المجموعة الأولى في مسابقة الدوري السوداني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن مشوار فريق النجم الساحلي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق النجم الساحلي 1/3 فريق الرمثا الأردني، ذهاب دور ال32.

فريق الرمثا 3/1 فريق النجم الساحلي، إياب دور ال32.

فريق الوداد البيضاوي المغربي 0/0 فريق النجم الساحلي، ذهاب ثمن النهائي.

فريق النجم الساحلي 0/1 فريق الوداد البيضاوي، إياب ثمن النهائي.

فريق الرجاء البيضاوي المغربي 2/0 فريق النجم الساحلي، ذهاب ربع النهائي.

فريق النجم الساحلي 1/0 فريق الرجاء البيضاوي، إياب ربع النهائي.

فريق النجم الساحلي 0/1 فريق المريخ السوداني، ذهاب نصف النهائي.

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