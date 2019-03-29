تشكيل الترجي والرجاء البيضاوي المغربي المتوقع في مباراة كأس السوبر الأفريقي اليوم

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يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي حامل لقب النسخة الماضية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لملاقاة نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي حامل لقب النسخة الماضية لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي في مساء اليوم الجمعة الموافق 29 مارس 2019 على ملعب ثاني جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار مباراة كأس السوبر الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مباراة الترجي الرياضي والرجاء البيضاوي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الترجي الرياضي والرجاء البيضاوي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الترجي الرياضي والرجاء البيضاوي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً سوف تكون مباراة الترجي الرياضي والرجاء البيضاوي منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الترجي الرياضي المتوقع في مباراة كأس السوبر الأفريقي اليوم أمام نظيره فريق الرجاء البيضاوي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي / شمس الدين الذوادي / محمد علي اليعقوبي / أيمن بن محمد.

خط الوسط: فرانك كوم / فوسيني كوليبالي / أنيس البدري / سعد بقير / يوسف البلايلي.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

المدير الفني: التونسي معين الشعباني.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الرجاء البيضاوي المتوقع في مباراة كأس السوبر الأفريقي اليوم أمام نظيره فريق الترجي الرياضي:

حراسة المرمى: الزنيتي.

خط الدفاع: عمر بوطيب / شكير / سند الورفلي / فابريس نغاه.

خط الوسط: أيوب نناح / زكرياء الوردي / الحافيظي / زكرياء حدراف.

خط الهجوم: محمود بنحليب / سفيان رحيمي.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق الترجي الرياضي إضافة إلى فريق الرجاء البيضاوي حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق الترجي الرياضي، يمتلك في رصيده 40 نقطة، خاض 17 جولة، الدوري التونسي.

المركز الرابع: فريق الرجاء البيضاوي، يمتلك في رصيده 31 نقطة، خاض 19 جولة، الدوري المغربي.

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