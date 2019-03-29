بعد إصابته مع منتخب مصر..هل يُشارك طارق حامد في مباراة القمة أمام الأهلي ؟

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من نادي الزمالك اليوم الجمعة الموافق 29 مارس 2019 أن النجم المخضرم طارق حامد متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لا تزال مشاركته غير واردة في مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك، وذلك بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها رفقة المنتخب الوطني المصري أثناء فترة التوقف الدولي الماضية.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم المخضرم طارق حامد لا يزال في المراحل الأخيرة من التعافي من الإجهاد البدني الذي تعرض له خلال فترة التوقف الدولي الماضية رفقة المنتخب الوطني المصري، وخاصة بعد عدم قدرته على استكمال المباراة الماضية أمام منتخب نيجيريا.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم المخضرم طارق حامد لم يُشارك في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك في يوم أمس الخميس، وذلك بناءً على طلب الجهاز الطبي لنادي الزمالك الذي قرر مشاركة اللاعب فقط في التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن الجهاز الطبي لنادي الزمالك شدد على أن النجم المخضرم طارق حامد سوف يكون جاهزاً بنسبة 100% من أجل المشاركة في مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك، وخاصة وأن إصابته الماضية كانت عبارة عن مجرد إجهاد عضلي فقط لا غير، مما كان يستدعي منحه الراحة السلبية لبعض الوقت قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ولا شك أن النجم المخضرم طارق حامد يُعتبر من أهم أسلحة فريق الزمالك التي سوف يعتمد عليها المدير الفني السويسري كريستيان جروس، وخاصة وأن مستوى خط وسط ميدان فريق الزمالك الدفاعي قد تحسن بشكل ملحوظ للغاية منذ مطلع الموسم الحالي بفضل الشراكة ما بين النجم المخضرم طارق حامد وبين النجم التونسي فرجاني ساسي.

وبناءً على هذه الأنباء فإن فريق الزمالك سوف يدخل مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك بدون أي غيابات على الإطلاق، علماً بأن الجهاز الطبي لنادي الزمالك سبق وأن أكد أيضاً جاهزية النجم محمود علاء مدافع فريق الزمالك، وذلك على الرغم من إصابته بقطع في الحاجب أثناء مشاركته رفقة المنتخب الوطني المصري خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

ومن المؤكد أن الجميع داخل نادي الزمالك يأمل في تحقيق الفوز في مباراة القمة القادمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي، أو الخروج على أقل تقدير بنتيجة التعادل من أجل الحفاظ على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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