الزمالك يكشف عن قائمته استعداداً لمباراة القمة أمام الأهلي

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مساء اليوم الجمعة الموافق 29 مارس 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الأهلي والزمالك في مساء يوم غداً السبت الموافق 30 مارس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

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وجاءت قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني / محمد عبد السلام / بهاء مجدي / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / يوسف أوباما / أحمد زيزو / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / محمود عبد المنعم كهربا / أيمن حفني.

خط الهجوم: خالد بوطيب / عمر السعيد.

ولم تعرف قائمة الفارس الأبيض سوى بعض الغيابات الطفيفة سواء بداعي الإصابة أو لأسباب فنية، وذلك تمثل من خلال غياب اللاعب أحمد مدبولي إضافة إلى حارس المرمى عمر صلاح، وأيضاً كلاً من متوسط الميدان محمد حسن إضافة إلى المهاجم المغربي حميد أحداد.

أما المفاجأة الكبرى في قائمة فريق الزمالك في مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك، فقد تمثلت في عودة النجم محمد إبراهيم من جديد إضافة إلى تواجد النجم المخضرم أيمن حفني مرة أخرى، مما يؤكد على أن كلاً منهما سوف يكون لهما دوراً هاماً بنسبة كبيرة في مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك.

ومن جهة أخرى اطمأن عشاق نادي الزمالك كثيراً قبل مباراة القمة القادمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي، وذلك بعدما تواجد في القائمة كلاً من الثنائي محمود علاء إضافة إلى طارق حامد بالرغم من الإصابات الخفيفة التي تعرض لها كلاهما رفقة المنتخب الوطني المصري خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

ومن المقرر أن تصل بعثة فريق الزمالك إلى مدينة الإسكندرية في مساء اليوم الجمعة، وذلك حتى تكون جاهزة من أجل خوض مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي في مساء يوم غداً السبت على ملعب برج العرب.

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