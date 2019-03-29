موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني السبت 30/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وإسبانيول، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه وجاره الكتالوني فريق إسبانيول في مباراة ديربي إقليم كتالونيا في مساء يوم السبت الموافق 30 مارس 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة ديربي إقليم كتالونيا، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وإسبانيول، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وإسبانيول، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وإسبانيول في هذه المباراة المرتقبة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه وجاره الكتالوني فريق إسبانيول في مباراة ديربي إقليم كتالونيا في مساء يوم السبت الموافق 30 مارس 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وإسبانيول تحديداً في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول، سوف تكون مباراة برشلونة وإسبانيول منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وإسبانيول منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وإسبانيول منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وإسبانيول والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق إسبانيول في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.

ولا شك أن فريق برشلونة يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن المباراة تأتي مباشرة عقب نهاية فترة التوقف الدولي الماضية، مما سوف يجعل فريق برشلونة غير جاهزاً بصورة كبيرة من الناحية البدنية في ظل الإرهاق الذي عانى منه معظم نجوم الفريق الكتالوني بسبب المشاركة مع منتخبات بلادهم.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن مهمة فريق برشلونة سوف تكون أيضاً في غاية التعقيد نظراً لكونه سوف يصطدم بجاره الكتالوني فريق إسبانيول، علماً بأن مباريات ديربي إقليم كتالونيا دائماً ما تكون عامرة بالإثارة والتشويق بالرغم من الفارق الكبير في الإمكانيات الفنية ما بين فريق برشلونة وبين جاره الكتالوني فريق إسبانيول.

ويُدرك فريق برشلونة جيداً أن الفترة القادمة سوف تكون حاسمة للغاية في مشواره في الموسم الحالي، حيث لا يزال فريق برشلونة مرشحاً لخسارة جميع الألقاب الثلاثة التي يُنافس عليها في الموسم مثلما هو الحال تماماً بالنسبة إلى حظوظه في الظفر بهذه الألقاب الثلاثة جميعاً.

ويبقى الأمر المؤكد أن فريق برشلونة من الممكن أن ينجح في حسم لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي لصالحه، وذلك في حالة فقط تخطي المباريات الثلاثة القادمة له انطلاقاً من مباراة ديربي إقليم كتالونيا أمام ضيفه وجاره فريق إسبانيول.

ولعل ما يُعقد أكثر من مهمة فريق برشلونة في الفترة القادمة، هو الاختبار القاري العسير الذي ينتظره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك حينما يصطدم فريق برشلونة مع نظيره العملاق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الأوروبية ذهاباً وإياباً في ظرف أسبوعين فقط لا غير من شهر أبريل المقبل من العام الحالي 2019.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه وجاره فريق إسبانيول على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى فريق إسبانيول قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه وجاره فريق برشلونة، حيث لا يُنافس فريق إسبانيول في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي سوى على البقاء ضمن كبار كرة القدم الإسبانية في الموسم المقبل، وهو ما يجعل فريق إسبانيول عازماً على تقديم مباراة كبيرة أمام جاره فريق برشلونة.

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