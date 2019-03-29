موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري السبت 30/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الأهلي والزمالك، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه وغريمه التقليدي فريق الزمالك في مباراة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم السبت الموافق 30 مارس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة كلاسيكو كرة القدم المصرية، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والزمالك، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والزمالك، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والزمالك في هذه المباراة المنتظرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه وغريمه التقليدي فريق الزمالك في مباراة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم السبت الموافق 30 مارس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والزمالك، سوف تكون مباراة الأهلي والزمالك منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية، كما ستكون مباراة الأهلي والزمالك منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق مدحت شلبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والزمالك، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام غريمه التقليدي فريق الزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل التربع لأول مرة على عرش صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق الأهلي يعلم جيداً أن فوزه في مباراة القمة القادمة على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك، سوف يجعله يقطع شوطاً كبيراً للغاية من أجل التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك على الرغم من تبقي العديد من المباريات الصعبة للمارد الأحمر في الفترة المتبقية من عمر الموسم.

ويحتاج فريق الأهلي إلى حصد النقاط الكاملة في مباراة القمة القادمة أمام غريمه التقليدي فريق الزمالك، وذلك حتى يقفز مباشرة إلى صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصريِ الممتاز متفوقاً على الفارس الأبيض، علماً بأن الفارق سوف يُصبح حينها نقطة واحدة فقط لا غير لمصلحة المارد الأحمر.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك فريق الأهلي أن خسارته في مباراة القمة أو حتى سقوطه في فخ التعادل، سوف يكون بمثابة الدافع الإيجابي الكبير لغريمه التقليدي فريق الزمالك، وخاصة وأن فريق الأهلي سوف يكون من الصعب عليه التركيز على لقب الدوري المصري الممتاز في ظل شراسة المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا في المرحلة القادمة.

ومن جانبه كان الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق الزمالك، حيث جاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي / مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد فتحي / باسم علي / سعد الدين سمير / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / رامي ربيعة / علي معلول / محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / ناصر ماهر / حسين الشحات / رمضان صبحي / صالح جمعة / محمد شريف / جيرالدو دا كوستا / جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / جونيور أجايي / ناصر ماهر / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

آخر تحضيرات الزمالك والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والزمالك، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المؤكد أن مباراة القمة هذه المرة سوف تُمثل منعطفاً خاصاً بالنسبة إلى فريق الزمالك، وخاصة وأنها سوف تُحدد بنسبة كبيرة للغاية مدى قدرة فريق الزمالك على المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي حتى آخر جولة من عمر المسابقة.

وعلى الرغم من سقوط الفارس الأبيض في فخ التعادل في مباراته الماضية أمام فريق المقاولون العرب، إلا أن الجميع داخل نادي الزمالك يثق في تخطي عقبة المارد الأحمر في مباراة القمة، وخاصة وأن فريق الزمالك سوف يخوض مباراة القمة إما من أجل الفوز وتوسيع الفارق إلى 5 نقاط مع فريق الأهلي، أو إما من أجل التعادل وإبقاء الوضع على ما هو عليه بفارق نقطتين عن المارد الأحمر.

ومن جانبه كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في مباراة كلاسيكو كرة القدم المصرية أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي، حيث جاءت قائمة الفارس الأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد / محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام / حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / محمود علاء / بهاء مجدي / محمد عبد السلام / عبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجاني ساسي / طارق حامد / محمد إبراهيم / محمود عبد العزيز / أحمد زيزو / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا / أيمن حفني / إبراهيم حسن.

خط الهجوم: عمر السعيد / خالد بوطيب.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني السبت 30/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة