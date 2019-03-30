تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع في مباراة القمة اليوم بالدوري المصري

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في مساء اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي حامل اللقب في مباراة كلاسيكو كرة القدم المصرية، ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والزمالك منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق مدحت شلبي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة الأهلي والزمالك منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، أما المعلق أيمن الكاشف سوف يكون هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة كلاسيكو كرة القدم المصرية اليوم أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق الزمالك:

حراسة المرمى: علي لطفي / محمد الشناوي / مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / سعد الدين سمير / باسم علي / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / علي معلول / رامي ربيعة / محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية / حسام عاشور / حسين الشحات / ناصر ماهر / صالح جمعة / رمضان صبحي / جيرالدو دا كوستا / محمد شريف / جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن / وليد أزارو / صلاح محسن.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة كلاسيكو كرة القدم المصرية اليوم أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / جونيور أجايي / ناصر ماهر / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الحاضرة في مباراة كلاسيكو كرة القدم المصرية اليوم أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: بهاء مجدي / عبد الله جمعة / حازم إمام / حمدي النقاز / محمد عبد السلام / محمد عبد الغني / محمود علاء / محمود حمدي الونش.

خط الوسط: أيمن حفني / إبراهيم حسن / فرجاني ساسي / طارق حامد / أحمد زيزو / يوسف أوباما / محمد إبراهيم / محمود عبد العزيز / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب / عمر السعيد.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة كلاسيكو كرة القدم المصرية اليوم أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

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