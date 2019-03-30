ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة الديربي اليوم أمام إسبانيول

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي ضيفه وجاره الكتالوني فريق إسبانيول في مباراة ديربي إقليم كتالونيا، ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وإسبانيول تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وإسبانيول منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة ديربي إقليم كتالونيا اليوم أمام ضيفه وجاره الكتالوني فريق إسبانيول:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن / إناكي بينا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / صامويل أومتيتي.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / فيليبي كوتينيو / أرثور ميلو / كارلوس ألينا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: لويس سواريز / ليونيل ميسي / مالكوم / كيفن برينس بواتينغ.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة ديربي إقليم كتالونيا اليوم أمام ضيفه وجاره الكتالوني فريق إسبانيول:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق برشلونة إضافة إلى فريق إسبانيول حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 28 جولة من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق برشلونة، يمتلك في رصيده 66 نقطة.

المركز الثالث عشر: فريق إسبانيول، يمتلك في رصيده 34 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن نتائج فريق برشلونة في آخر 5 مباريات على مستوى جميع المسابقات:

فريق ريال مدريد 3/0 فريق برشلونة، إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

فريق ريال مدريد 1/0 فريق برشلونة، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة 1/3 فريق رايو فاليكانو، الدوري الإسباني.

فريق برشلونة 1/5 فريق أولمبيك ليون الفرنسي، إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

فريق ريال بيتيس 4/1 فريق برشلونة، الدوري الإسباني.

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