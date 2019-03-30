اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بسبب سيول الإسكندرية

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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى وقت لاحق غير مساء اليوم، وذلك بسبب الأمطار والسيول الغزيرة التي ضربت محافظة الإسكندرية منذ فجر اليوم السبت وحتى هذه اللحظة.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الأمطار الغزيرة والسيول التي تتساقط على محافظة الإسكندرية قد تتسبب بنسبة كبيرة في تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في مساء اليوم.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار عامر حسين إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم سوف يحسم قراره النهائي بخصوص تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من عدمه في الساعات القليلة القادمة، وخاصة في ظل احتمالية توقف سقوط الأمطار لبعض الوقت.

كما شدد أيضاً عامر حسين على أن أرضية ملعب برج العرب لا تزال بحالة جيدة نوعاً ما بالرغم من الأمطار الغزيرة التي سقطت عليها منذ فجر اليوم السبت، مشيراً في الوقت ذاته إلى استحالة خوض مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في حالة استمرار سقوط الأمطار بغزارة، وخاصة وأن أرضية ملعب برج العرب سوف تُصبح في غاية السوء حينها.

وفي ختام تصريحاته أكد عامر حسين أن قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك سوف يتسبب في أزمة للاتحاد المصري لكرة القدم، وخاصة في ظل استحالة تسكين المباراة في شهر أبريل المقبل في ظل ضغط المباريات على كلاً من قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك.

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