ON SPORT: مباراة القمة في موعدها وأرضية ملعب برج العرب في أفضل حال

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أكدت قناة أون سبورت منذ قليل اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك سوف تُقام في موعدها دون أي تغيير على الإطلاق في موعدها، وذلك رداً على العديد من الأنباء التي انتشرت عبر مختلف وسائل الإعلام المصرية حول إمكانية تأجيل مباراة القمة بسبب السيول التي سقطت على محافظة الإسكندرية منذ فجر اليوم.

حيث أكد مراسل أون سبورت منذ قليل أن حالة أرضية ملعب برج العرب باتت جيدة بعدما تم سحب الأمطار منها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن السيول قد توقفت نوعاً ما عن السقوط على محافظة الإسكندرية في الوقت الحالي.

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وفي السياق ذاته أيضاً شدد مراسل قناة أون سبورت على أن الأنباء التي وردت في بعض وسائل الإعلام المصرية بخصوص تأجيل مباراة القمة هي أنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكم كوفاكس الذي سيُدير مباراة القمة سوف يحسم القرار النهائي بخصوص إقامة مباراة القمة في موعدها بعد لحظات قليلة.

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