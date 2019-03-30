جلسة خاصة بين كريستيان جروس ونجمي الزمالك قبل مباراة القمة..تعرف على الأسباب !

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من نادي الزمالك اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد عقد جلسة خاصة مع نجمي فريق الزمالك، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من موعد انطلاقة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس قد عقد جلسة خاصة مع كلاً من النجم محمود عبد المنعم كهربا إضافة إلى النجم يوسف أوباما، وذلك من أجل منح كلاً منهما تعليمات خاصة للغاية حتى يتم تنفيذها في مباراة القمة في مساء اليوم.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس قد شدد على ضرورة القيام بالأدوار الدفاعية في مباراة القمة، وخاصة في الجبهة اليسرى الدفاعية التي تشهد دائماً في المباريات الماضية اندافعاً هجومياً كبيراً من طرف الظهير الأيسر عبد الله جمعة، مما يستدعي تقديم المساندة له في النواحي الدفاعية.

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