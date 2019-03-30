نصيحة هامة لاتحاد الكرة من وزير الرياضة السابق بخصوص مصير مباراة القمة

Advertisements

حرص المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق على توجيه نصيحة في غاية الأهمية اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بخصوص مصير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد السيول التي سقطت بغزارة على محافظة الإسكندرية منذ فجر اليوم.

حيث كتب المهندس خالد عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي:

Advertisements

أفضل أرضية استاد في مصر بلا منافس، مجهزة لإقامة المباريات في حالة الأمطار الغزيرة، هي أرضية استاد حرس الحدود، الأرضية والأمطار الغزيرة في يوم 22/1/2006 في مباراتي تونس مع زامبيا وغينيا مع جنوب أفريقيا، أمم أفريقيا مصر 2006.

وتأتي هذه النصيحة من طرف المهندس خالد عبد العزيز بسبب تضارب الأنباء حول إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لموعد آخر غير مساء اليوم السبت، وذلك بسبب تدهور حالة أرضية ملعب برج العرب بعد السيول التي ضربت محافظة الإسكندرية منذ فجر اليوم السبت.

إقرأ أيضاً: جلسة خاصة بين كريستيان جروس ونجمي الزمالك قبل مباراة القمة..تعرف على الأسباب !