خاص..الزمالك يخوض مباراة القمة اليوم أمام الأهلي بالمسكنات !

أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 قبل ساعات قليلة فقط من موعد انطلاقة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، أن بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سوف يُشاركوا في مباراة القمة بعد حصولهم على المسكنات الطبية.
حيث أشار المصدر إلى أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك طلب من الجهاز الطبي لنادي الزمالك ضرورة إعطاء المسكنات الطبية لكلاً من المدافع محمود علاء إضافة إلى متوسط الميدان طارق حامد.
كما أضاف المصدر أيضاً أن هذه المسكنات الطبية سوف تُساعد كلاً من النجمين على خوض مباراة القمة وهما في جاهزية كاملة دون أي مشاكل على الإطلاق، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها كلاً منهما رفقة المنتخب الوطني المصري خلال فترة التوقف الدولي الماضية.
إقرأ أيضاً: نصيحة هامة لاتحاد الكرة من وزير الرياضة السابق بخصوص مصير مباراة القمة
التعليقات