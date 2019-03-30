خاص..الزمالك يخوض مباراة القمة اليوم أمام الأهلي بالمسكنات !

Advertisements

أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 قبل ساعات قليلة فقط من موعد انطلاقة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، أن بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سوف يُشاركوا في مباراة القمة بعد حصولهم على المسكنات الطبية.

حيث أشار المصدر إلى أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك طلب من الجهاز الطبي لنادي الزمالك ضرورة إعطاء المسكنات الطبية لكلاً من المدافع محمود علاء إضافة إلى متوسط الميدان طارق حامد.

Advertisements

كما أضاف المصدر أيضاً أن هذه المسكنات الطبية سوف تُساعد كلاً من النجمين على خوض مباراة القمة وهما في جاهزية كاملة دون أي مشاكل على الإطلاق، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها كلاً منهما رفقة المنتخب الوطني المصري خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

إقرأ أيضاً: نصيحة هامة لاتحاد الكرة من وزير الرياضة السابق بخصوص مصير مباراة القمة