اتحاد الكرة: مباراة القمة إما في برج العرب أو التأجيل والمكس قرار أمني

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أكد مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك سوف تُقام في مساء اليوم على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية دون وجود أي احتمالية لِنقلها لأي ملعب آخر.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت، أكد المصدر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك سوف يتم تأجيلها في حالة واحدة فقط لا غير، وهي عودة تساقط السيول من جديد على محافظة الإسكندرية بشكل عام وعلى أرضية ملعب برج العرب بشكل خاص.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المصدر إلى أن الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية حول إمكانية نقل مباراة القمة إلى ملعب المكس اليوم بسبب الأمطار الغزيرة، هي مجرد أنباء ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

وفي ختام تصريحاته شدد المصدر على أن قرار نقل المباراة يتم من الأساس بعد الحصول على الموافقة من وزارة الداخلية، والتي تتواصل بدورها مع الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل اختيار الملاعب المناسبة للمباريات.

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