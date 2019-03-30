عامر حسين: الحكم الروماني كوفاكس يحسم مصير مباراة القمة بعد تحسن حالة الطقس

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أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 أن حالة الطقس قد تحسنت بشكل ملحوظ للغاية في محافظة الإسكندرية، وخاصة في المنطقة التي يتواجد بها ملعب برج العرب.

وفي إطار تصريحات صحفية له أيضاً اليوم السبت، أشار عامر حسين إلى أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك سوف تُقام في موعدها على ملعب برج العرب في مساء اليوم، وذلك في حالة استمرت الأحوال الجوية بالتحسن في محافظة الإسكندرية حتى نهاية المباراة.

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وفي ختام تصريحاته شدد عامر حسين على أن الوحيد الذي سوف يحسم مصير مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك بحسب اللوائح والقوانين، هو الحكم الروماني كوفاكس حكم مباراة القمة، وذلك بعد أن يُعاين بنفسه أرضية ملعب برج العرب من أجل الاطمئنان على سلامة لاعبي الأهلي والزمالك.

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