الأهلي: مباراة القمة في موعدها ولن نسمح بأي تجاوز تنظيمي من الزمالك

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أكد مصدر مسؤول بمجلس إدارة النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مستعد لخوض مباراة القمة في موعدها دون أي تغيير في مساء اليوم أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك.

وفي إطار تصريحات صحفية له أيضاً، أشار المصدر إلى أن النادي الأهلي ليس لديه أي مانع أو اعتراض على الإطلاق لخوض مباراة القمة على ملعب برج العرب، وخاصة بعد اطمأن النادي على حالة أرضية الملعب من خلال الصور والفيديوهات بعد توقف سقوط الأمطار الغزيرة.

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كما شدد المصدر أيضاً في تصريحاته على أن مجلس إدارة النادي الأهلي لن يسمح بحدوث أي تجاوزات أو مخالفات تماماً بخصوص الجانب التنظيمي من طرف نادي الزمالك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النادي الأهلي يثق كل الثقة في قدرات الجهات القائمة على تنظيم مباراة القمة في مساء اليوم.

وفي ختام تصريحاته أكد المصدر أن الجميع داخل النادي الأهلي في حالة تركيز كامل، وذلك من أجل خوض مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك في مساء اليوم على ملعب برج العرب.

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