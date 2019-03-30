تعرف على موعد حسم مصير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

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بات عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان في حالة ترقب لا مثيل على الإطلاق، وذلك من أجل معرفة القرار النهائي بخصوص إمكانية إقامة أو تأجيل مباراة القمة بين الأهلي الزمالك في مساء اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحسم الروماني كوفاكس حكم مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك مصير المباراة، وذلك عقب وصوله مباشرة إلى ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية إضافة إلى تفقد أرضية الملعب بعد الأمطار الغزيرة التي سقطت عليها منذ فجر اليوم السبت.

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ويصل الحكم الروماني كوفاكس إلى ملعب برج العرب تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وهو ما يعني أن إقامة مباراة القمة أو تأجيلها لوقت لاحق سوف يتحدد قبل ساعة ونصف فقط من الموعد الأصلي لإقامة المباراة في مساء اليوم.

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