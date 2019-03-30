قبل ساعات قليلة من مباراة القمة..الفحص الطبي يُهدد نجم الزمالك !

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من نادي الزمالك اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 أن الفحص الطبي قد يحرم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك من المشاركة بصفة أساسية في مباراة القمة اليوم أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم محمود علاء مدافع فريق الزمالك سوف يخضع إلى فحص طبي أخير تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي الزمالك قبل مباراة القمة في مساء اليوم السبت، وذلك من أجل الاطمئنان بشكل أكيد على حالته الصحية قبل منحه الضوء الأخضر من أجل المشاركة في المباراة.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم محمود علاء من المحتمل أن يرتدي واقياً على رأسه، وذلك بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها رفقة المنتخب الوطني المصري خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

إقرأ أيضاً: تعرف على موعد حسم مصير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك