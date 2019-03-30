كريستيان جروس يُحذر نجوم الزمالك من حكم مباراة القمة اليوم أمام الأهلي

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من نادي الزمالك اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قد حرص على تحذير لاعبي فريق الزمالك، وذلك بخصوص الروماني كوفاكس حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في مساء اليوم على ملعب برج العرب.

حيث أشارت المصادر إلى أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس طالب لاعبي فريق الزمالك بضرورة عدم الاعتراض على القرارات التحكيمية للحكم الروماني كوفاكس تحت أي ظرف من الظروف حتى نهاية مباراة القمة.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس قد شدد أيضاً في حديثه مع لاعبي فريق الزمالك على أن الحكم الروماني كوفاكس مشهور بسرعة إشهار البطاقات الصفراء أو حتى البطاقات الحمراء في جميع المباريات التي أدارها تحكيمياً.

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