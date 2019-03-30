تعديل مفاجئ في تشكيل الزمالك قبل مباراة القمة أمام الأهلي !

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أكد مصدر مقرب من نادي الزمالك اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك سوف يضطر إلى إجراء تعديل مفاجئ على التشكيل الأساسي لفريقه، وذلك في مباراة القمة اليوم أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أشار المصدر إلى أن النجم التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك لا يشكو من بعض الألم في القدم، وذلك بعد الإصابة بكدمة التي كانت قد تعرض لها في المران الجماعي لفريق الزمالك في يوم الخميس الماضي.

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كما أضاف المصدر أيضاً أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس سوف يكون مضطراً بالتالي للاعتماد على النجم المخضرم حازم إمام في مركز الظهير الأيمن بدلاً من النجم التونسي حمدي النقاز، وذلك على الرغم من إصرار الأخير على المشاركة في مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي.

وقد أكد المصدر أيضاً أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس لا يرغب في خسارة تبديل مبكر لأحد لاعبيه في مباراة القمة بسبب الإصابة، وبالتالي فإن الاعتماد سوف يكون بنسبة كبيرة على النجم المخضرم حازم إمام، وخاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الأخير بعد خوضه العديد من المباريات مع فريق الزمالك طوال السنوات الماضية.

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